Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Polar

La théorie des ondes

Pascale Chouffot

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Catherine Gauthier est une ancienne flic. Aujourd'hui, elle mène des enquêtes pour un avocat, Pierson. Plusieurs assassinats de jeunes filles sont restés inexpliqués au fil des années. Et voilà qu'une nouvelle victime est découverte. Tandis que Catherine et Pierson entreprennent de convaincre les familles de faire rouvrir les affaires en sommeil, Jean-Pierre Renaud, commissaire de la brigade criminelle, se lance à la poursuite d'un tueur qui a semé trop de malheur derrière lui. Les uns et les autres ne sont pas d'accord sur le profil de celui qu'ils traquent. Mais ils ne redoutent qu'une chose : que le monstre frappe de nouveau. Dans une captivante intrigue où les tragédies du présent croisent les fantômes du passé, Pascale Chouffot fait ressurgir la mémoire d'enfants oubliés : les orphelins de Paris, recueillis dans le Morvan au début du XXe siècle.

Par Pascale Chouffot
Chez Editions du Rouergue

|

Auteur

Pascale Chouffot

Editeur

Editions du Rouergue

Genre

Romans noirs

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La théorie des ondes par Pascale Chouffot

Commenter ce livre

 

La théorie des ondes

Pascale Chouffot

Paru le 03/09/2025

492 pages

Editions du Rouergue

10,80 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782812627514
9782812627514
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.