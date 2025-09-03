La théorie des ondes

Catherine Gauthier est une ancienne flic. Aujourd'hui, elle mène des enquêtes pour un avocat, Pierson. Plusieurs assassinats de jeunes filles sont restés inexpliqués au fil des années. Et voilà qu'une nouvelle victime est découverte. Tandis que Catherine et Pierson entreprennent de convaincre les familles de faire rouvrir les affaires en sommeil, Jean-Pierre Renaud, commissaire de la brigade criminelle, se lance à la poursuite d'un tueur qui a semé trop de malheur derrière lui. Les uns et les autres ne sont pas d'accord sur le profil de celui qu'ils traquent. Mais ils ne redoutent qu'une chose : que le monstre frappe de nouveau. Dans une captivante intrigue où les tragédies du présent croisent les fantômes du passé, Pascale Chouffot fait ressurgir la mémoire d'enfants oubliés : les orphelins de Paris, recueillis dans le Morvan au début du XXe siècle.