La mystification indienne

C'est l'histoire d'une prodigieuse imposture. L'histoire du voyage d'Octave Mirbeau dans l'Inde mystérieuse. Homme de presse et écrivain de génie, il part à la découverte des trésors d'une terre de légende, décrit des paysages merveilleux, rencontre princes et maharajas, esquive les tigres ! A ceci près qu'il n'y est jamais allé et qu'il a tout inventé. Jean-Claude Perrier remonte sa trace et dresse, avec style et passion, le récit savoureux d'un voyage imaginé. Nous sommes en 1885. Jeune journaliste et futur auteur de talent, Octave Mirbeau s'embarque pour l'Inde, passe le golfe d'Aden, rejoint Sri Lanka, rallie Pondichéry et poursuit sa route jusqu'à l'Himalaya. Il rédige les articles les plus rigoureux, réalise les entretiens les plus prestigieux, rapporte les reportages les plus audacieux et fait découvrir au public français toutes les richesses d'une civilisation millénaire. Tout ceci, non depuis les Comptoirs français, ni non plus depuis quelque contrée reculée, mais depuis Paris qu'il n'a jamais envisagé de quitter. Jean-Claude Perrier a fait le voyage, lui. Grand voyageur et spécialiste de l'Inde, il suit Mirbeau dans son périple rêvé, raconte cette aventure inventée, démêle le vrai du faux et rend hommage, avec tendresse et humour, au plus talentueux des affabulateurs. Une contre-enquête jubilatoire.