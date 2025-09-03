Inscription
La bible du développement personnel

Harvard Business Review, Caroline Montaigne

Comment s'affirmer dans son travail pour progresser et gagner la confiance de ses collègues ? Comment tisser des relations équilibrées avec son manager ou ses collaborateurs pour éviter incompréhensions, frustrations et conflits ? Comment développer son assurance et son charisme pour décider, négocier ou réseauter ? Ce guide très complet répond à ces différentes questions pour vous permettre de vous épanouir au bureau en conjuguant durablement performance et bien-être.

Par Harvard Business Review, Caroline Montaigne
Chez Editions Prisma

Auteur

Harvard Business Review, Caroline Montaigne

Editeur

Editions Prisma

Genre

Carrière et réussite

La bible du développement personnel

Harvard Business Review

Paru le 03/09/2025

304 pages

Editions Prisma

26,99 €

9782810441846
