La bible du développement personnel

Comment s'affirmer dans son travail pour progresser et gagner la confiance de ses collègues ? Comment tisser des relations équilibrées avec son manager ou ses collaborateurs pour éviter incompréhensions, frustrations et conflits ? Comment développer son assurance et son charisme pour décider, négocier ou réseauter ? Ce guide très complet répond à ces différentes questions pour vous permettre de vous épanouir au bureau en conjuguant durablement performance et bien-être.