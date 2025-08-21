Maîtrisez l'essentiel de la législation du travail avec ce guide de référence à jour de la législation 2025. Une ressource indispensable pour les étudiants, professionnels et candidats aux concours. Cette édition mise à jour, intègre les dernières évolutions réglementaires et législatives. Découvrez un ouvrage complet et actualisé couvrant tous les aspects essentiels du droit du travail. Rédigé par des experts, ce manuel vous accompagne dans la compréhension et l'application des règles juridiques fondamentales. > Actualités du droit du travail > Contrats de travail et leurs spécificités > Conditions de travail et réglementation > Système de protection sociale > Prestations liées au chômage Idéal pour : - Etudiants en droit, économie-gestion et sciences économiques - Etudiants en écoles supérieures de commerce et en IEP - Candidats aux concours de la fonction publique - Professionnels souhaitant disposer d'un ouvrage de référence concis et pratique