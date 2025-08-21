Inscription
#Essais

La géographie

Anne-Marie Gérin-Grataloup

Maîtrisez les fondamentaux de la géographie avec un ouvrage de référence adapté aux études supérieures. Des concepts clés aux enjeux contemporains, tout y est pour réussir vos examens. Découvrez un manuel essentiel qui couvre l'ensemble des connaissances nécessaires en géographie humaine et territoriale. Cet ouvrage présente les principaux domaines d'étude de la géographie humaine, ses concepts et ses outils. Il éclaire les grandes questions géographiques contemporaines (le développement durable, la mondialisation) et fait le point sur les différents territoires du monde. Il offre également une aide méthodologique aux élèves et aux étudiants. PARFAIT POUR : - Classes préparatoires littéraires et commerciales - Etudiants en licence de géographie et d'histoire (L1, L2, L3) - Etudiants en master Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation.

La géographie

Anne-Marie Gérin-Grataloup

Paru le 21/08/2025

160 pages

Nathan

13,50 €

9782095053833
© Notice établie par ORB
