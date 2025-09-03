Queen of Minds

Maddy Harlow est un génie. Depuis toujours, elle décrypte naturellement les micro-expressions de ses interlocuteurs et décode leur langage corporel sans trop d'effort. De ce don est né un business lucratif : l'Agence. La prestigieuse Austen University de Miami, où elle entame sa troisième année d'étude, lui offre de nombreux prospects parmi ses étudiants. Un petit-ami infidèle ? Une colocataire cleptomane ? En échange de belles sommes, elle aide ses clients dans leur quête de vérité et ce, en toute discrétion. La vérité, c'est exactement ce que recherche Cameron St James. Ce semestre, le brillant quarterback et capitaine de l'équipe des Wardens est sur la sellette, car malgré tous ses efforts, ses notes en psychologie sont mauvaises. Il est persuadé que son professeur cherche à le saboter. Or si sa moyenne continue de chuter, il risque d'être suspendu de l'équipe de football universitaire. S'il veut obtenir la clémence du doyen, il lui faut des preuves... Le problème ? C'est que Maddy préférerait se nourrir exclusivement de pizzas surgelées à l'ananas jusqu'à la fin de ses jours plutôt que de venir en aide à celui qui lui a piqué, sans le moindre scrupule, la dernière place du cours qu'elle convoitait tant. Entre rancoeur et séduction, Cameron parviendra-t-il à convaincre Maddy de l'aider à sauver sa carrière ?