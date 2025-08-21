Inscription
Philosophie Bac Toutes spécialités Tle

Patrice Rosenberg

ActuaLitté
La référence pour réussir l'épreuve de philosophie du Bac techno ! Un manuel complet avec QCM interactifs, dictionnaire des repères et méthodes d'analyse pour maîtriser tous les aspects du programme ! Optimisez votre préparation à l'épreuve de philosophie avec ce guide complet : - Cours structurés couvrant l'ensemble du programme - Dictionnaire complet des repères philosophiques - Exercices type BAC avec corrigés détaillés - QCM accessibles par QR codes pour tester vos connaissances - Méthodes et conseils pour réussir l'épreuve - Sujets d'entraînement corrigés - Notions et perspectives essentielles expliquées

Chez Nathan

Patrice Rosenberg

Nathan

humanités et philosophie

Paru le 21/08/2025

144 pages

11,90 €

9782095053697
© Notice établie par ORB
