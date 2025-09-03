Inscription
#Imaginaire

La loi des catacombes

Marion Bertoli

ActuaLitté
Lauréate du concours d'écriture Fyctia dans la catégorie Romantasy sur le thème "Némésis" , Marion Bertoli rejoint la team Hugo avec une histoire aussi envoûtante qu'addictive ! Pour Lucas, retrouver les imbéciles perdus dans les méandres silencieux des catacombes parisiennes est une activité régulière. Alors qu'il est chargé d'aller sauver Axel, égaré stupidement après une soirée clandestine dans le dédale, Lucas ne s'attend pas à autre chose qu'un petit boulot rapide. Mais s'il est habitué à concocter des sorts de protection et des incantations magiques, frayer avec les fantômes et autres créatures qui peuplent les ombres d'une société qui n'a pas conscience de leur existence, affronter le destin est une tout autre paire de manches. Car Axel ne s'est pas simplement perdu. Il a été maudit par une force surnaturelle très puissante, tapie dans les sous-sols de la Ville Lumière. Liés l'un à l'autre, les deux jeunes hommes que tout oppose vont devoir apprendre à se supporter pour s'en sortir. Surtout que le destin n'est pas le seul à intervenir dans la vie de Lucas et qu'un ennemi qui le poursuit depuis toujours est bien déterminé à obtenir ce qu'il veut de lui. " Tout afflue à Paris ". Surtout les ennuis.

Par Marion Bertoli
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Marion Bertoli

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

La loi des catacombes

Marion Bertoli

Paru le 03/09/2025

334 pages

Hugo et Compagnie

7,90 €

ActuaLitté
9782755679069
© Notice établie par ORB
