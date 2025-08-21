Inscription
#Essais

Culture économique, juridique et managériale BTS Toutes filières Réflexe

Isabelle Delzant, Xavier Le Ven, Patrick Mercati

Un guide complet pour comprendre, réviser toute l'année et réussir l'épreuve CEJM de ton BTS. Cet ouvrage de la collection Réflexe pour les BTS 1re et 2e années - Culture Economique, Juridique et Managériale - est conforme aux programmes. I l propose une approche transversale de l'économie, du droit et du management, et met l'entreprise au centre du questionnement. - L'intégralité du programme de 1re et 2e année - Des exercices variés avec corrigés détaillés - Une méthodologie claire pour réussir l'examen - Des conseils d'enseignants experts - Des quiz interactifs et un sujet type complet avec corrigé accessibles via QR codes - Un accès immédiat aux tests sur smartphone

Par Isabelle Delzant, Xavier Le Ven, Patrick Mercati
Chez Nathan

|

Auteur

Isabelle Delzant, Xavier Le Ven, Patrick Mercati

Editeur

Nathan

Genre

Economie générale

Culture économique, juridique et managériale BTS Toutes filières Réflexe

Isabelle Delzant, Xavier Le Ven, Patrick Mercati

Paru le 21/08/2025

192 pages

Nathan

12,90 €

9782095053666
