#Roman francophone

Le Cid

Anne Cassou-Noguès, Pierre Corneille

(Re)découvrez cette pièce qui donne à l'héroïsme, tant féminin que masculin, ses lettres de noblesse ! Nouvelle formule ! - En couleurs et richement illustrés , avec des bilans dessinés . - Au fil du texte, des exercices et des bilans à compléter par les élèves. - En fin d'ouvrage, le dossier du collégien pour comprendre l'oeuvre - L'oeuvre en version audio. Chimène aime Rodrigue, qui l'aime en retour ; et c'est sur ce parfait et noble amour que s'ouvre la pièce. Seulement voilà : une claque et un coup d'épée plus tard, rien ne va plus. Comment ces deux jeunes gens, tous deux forts et courageux, pourront-ils s'aimer sans perdre leur honneur ? Enjeux pédagogiques : > L'héroïsme au masculin et au féminin : valeurs et confrontation > L'étude d'un genre : la tragi-comédie. > Le vocabulaire des sentiments et du discours amoureux au XVIIe siècle. Thèmes du programme en lien avec le titre : 4e | Individu et société : confrontations de valeurs ? 4e | Dire l'amour

Par Anne Cassou-Noguès, Pierre Corneille
Chez Nathan

|

Auteur

Anne Cassou-Noguès, Pierre Corneille

Editeur

Nathan

Genre

Collège

Le Cid

Pierre Corneille

Paru le 21/08/2025

176 pages

Nathan

3,30 €

9782095050023
