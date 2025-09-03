Inscription
Code des procédures civiles d'exécution

Ludovic Lauvergnat

Le Code est l'outil indispensable à la maîtrise des procédures civiles d'exécution commenté par un spécialiste de ces procédures Ce code présente la codification officielle des procédures civiles d'exécution, mise à jour et commentée par un auteur, universitaire et praticien. Il est enrichi de tables et index permettant de circuler au sein du corpus et de plus de 15 annexes thématiques, donnant à cet ouvrage son caractère extrêmement pratique et accessible. 1/ Le Code des procédures civiles d'exécution, enrichi des décisions de justice les plus importantes et les plus récentes et de références bibliographiques. 2/ Plus de 15 annexes thématiques abordant le surendettement, les procédures de recouvrement, les saisies, les ventes publiques, la lutte contre l'exclusion et le droit européen et international. 3/ Plus de 60 formules. 4/ Une dizaine de schémas de procédure. 5/ A jour des dernières évolutions législatives et réglementaires.

Par Ludovic Lauvergnat
Chez LexisNexis

Auteur

Ludovic Lauvergnat

Editeur

LexisNexis

Genre

Procédure civile

Code des procédures civiles d'exécution

Ludovic Lauvergnat

Paru le 03/09/2025

1700 pages

LexisNexis

55,00 €

9782711042913
