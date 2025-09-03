Inscription
#Roman étranger

Le Zéro et l'infini

Olivier Mannoni, Arthur Koestler

ActuaLitté
" On ne peut faire aucune espèce de politique avec du désespoir et de la passion. La ligne du parti est dessinée d'un trait net, c'est un sentier qui court tout droit dans la montagne. Le moindre faux pas et c'est la dégringolade. L'air y est rare ; quand on a le vertige, on est perdu... " Lors des purges des années 1930, Roubachov, un ancien responsable du régime soviétique se retrouve dans les geôles de Staline. Au fil des interrogatoires avec un de ses anciens adjoints, ce cadre fidèle au Parti est pris au piège d'une idéologie barbare et intransigeante dont il a été l'exécuteur. Car dans un Etat communiste - chaque citoyen le sait - l'individu est zéro, et le Parti est l'infini. A présent, Roubachov doit faire un choix : obéir aux ordres ou suivre sa raison au péril de sa vie. Ce roman a fait polémique à sa publication, en 1945, en raison de sa vive critique du stalinisme. Il est aujourd'hui considéré comme un chef-d'oeuvre de la littérature politique. Cette édition est augmentée d'un appareil critique de Michael Scammell, spécialiste de Koestler et professeur émérite à l'Université Columbia.

Par Olivier Mannoni, Arthur Koestler
Chez Calmann-Lévy

Auteur

Olivier Mannoni, Arthur Koestler

Editeur

Calmann-Lévy

Genre

Littérature Allemande

Le Zéro et l'infini

Arthur Koestler trad. Olivier Mannoni

Paru le 03/09/2025

352 pages

Calmann-Lévy

22,90 €

9782702194539
© Notice établie par ORB
