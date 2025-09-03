Le Zéro et l'infini

" On ne peut faire aucune espèce de politique avec du désespoir et de la passion. La ligne du parti est dessinée d'un trait net, c'est un sentier qui court tout droit dans la montagne. Le moindre faux pas et c'est la dégringolade. L'air y est rare ; quand on a le vertige, on est perdu... " Lors des purges des années 1930, Roubachov, un ancien responsable du régime soviétique se retrouve dans les geôles de Staline. Au fil des interrogatoires avec un de ses anciens adjoints, ce cadre fidèle au Parti est pris au piège d'une idéologie barbare et intransigeante dont il a été l'exécuteur. Car dans un Etat communiste - chaque citoyen le sait - l'individu est zéro, et le Parti est l'infini. A présent, Roubachov doit faire un choix : obéir aux ordres ou suivre sa raison au péril de sa vie. Ce roman a fait polémique à sa publication, en 1945, en raison de sa vive critique du stalinisme. Il est aujourd'hui considéré comme un chef-d'oeuvre de la littérature politique. Cette édition est augmentée d'un appareil critique de Michael Scammell, spécialiste de Koestler et professeur émérite à l'Université Columbia.