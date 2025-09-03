Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman étranger

Spartacus

Olivier Mannoni, Arthur Koestler

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
" Qu'il vienne donc, ce Spartacus, ce chef des barbares, qu'il mette tout sens dessus dessous et détruise tout, les maisons, les dauphins et le tribunal du marché, car les dieux ne regretteront pas ce monde. " En 73 avant notre ère, en plein coeur de la République romaine, une troupe de soixante-dix gladiateurs conduits par le Thrace Spartacus s'échappe d'un cirque de Capoue. Semant la terreur sur leur passage, ils sont en quelques mois rejoints par une foule d'esclaves et de laissés-pour-compte, jusqu'à former une armée de cent mille hommes revendiquant leur liberté. Scrupuleuse reconstitution historique d'une révolution tragique, métaphore de la dérive du communisme et réflexion sur l'éthique en politique, ce roman est l'histoire d'un homme et de son combat, vaincu car il n'a pas su être impitoyable.

Par Olivier Mannoni, Arthur Koestler
Chez Calmann-Lévy

|

Auteur

Olivier Mannoni, Arthur Koestler

Editeur

Calmann-Lévy

Genre

Littérature Allemande

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Spartacus par Olivier Mannoni, Arthur Koestler

Commenter ce livre

 

Spartacus

Arthur Koestler trad. Olivier Mannoni

Paru le 03/09/2025

300 pages

Calmann-Lévy

24,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782702193167
9782702193167
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.