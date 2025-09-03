Les amours de Cassiopée

Comme tous les étés, les soeurs Grémillet vont passer les vacances à la campagne chez leur grand-mère. Mais cette année Cassiopée, la cadette, a le coeur brisé : Ulysse, son amoureux, est resté en ville. Elle ne peut même pas confier sa peine à ses soeurs. Il n'y a rien à faire : elles ne se comprennent pas. Cependant, à leur arrivée dans le village, un autre prétendant l'attend : le bel Olivier. Il leur apprend qu'un mystérieux fantôme sonne les cloches de l'ancienne église pendant la nuit.