#Essais

A qui la faute ?

Bernard Cerquiglini

Force est de se rendre à l'évidence : la réforme de l'orthographe de 1990, dont Bernard Cerquiglini fut l'un des maîtres d'oeuvre, n'a pas rencontré le succès escompté. Pourquoi d'ailleurs aurait-elle réussi là où toutes les autres ont échoué ? Car elles furent nombreuses, les tentatives de remédier à "l'absurdité de notre orthographe, qui est en vérité une des fabrications les plus cocasses du monde" (Paul Valéry). Pédagogues, grammairiens, linguistes et écrivains, de Ronsard à Queneau, de Louis Meigret à Ferdinand Brunot, tous se sont heurtés au mieux à des réticences, au pire à une levée de boucliers. A qui la faute ? Bernard Cerquiglini rouvre l'enquête et part à la recherche des coupables, ces opposants à la simplification orthographique. Ah ! Si seulement nous étions tous adeptes du "phonocentrisme", nous pourrions écrire les mots comme nous les prononçons. Mais précisément : et si notre langue ne se prêtait pas à un tel idéal de graphie ? Ne vaudrait-il pas mieux réformer les réformateurs ? Retour sur un crime dont les complices ne sont pas nécessairement ceux qu'on croit...

Par Bernard Cerquiglini
Chez Editions Gallimard

Auteur

Bernard Cerquiglini

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Linguistique

A qui la faute ?

Bernard Cerquiglini

Paru le 21/08/2025

160 pages

Editions Gallimard

7,00 €

9782073098771
