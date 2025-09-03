Fleurs à foison

En maison ou en appartement, fleurissez votre quotidien ! Ce guide joliment illustré vous accompagne pas à pas, de la plantation à l'entretien, jusqu'à la réalisation de vos plus beaux bouquets. En suivant des conseils simples et pratiques, découvrez dans ces pages : - Les gestes clés pour semer, planter et repiquer vos fleurs. - Les meilleures expositions et périodes pour des floraisons éclatantes. - Des astuces pour réussir vos potées fleuries, même en petit espace. - Les secrets pour cueillir et composer de superbes bouquets maison. Enfilez vos gants, préparez vos graines, un peu d'eau et de terreau... et laissez la magie opérer, votre jardin ou balcon n'a jamais été aussi vivant !