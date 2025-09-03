Inscription
Beaux livres

Fleurs à foison

Marabout

Fleurs à foison
En maison ou en appartement, fleurissez votre quotidien ! Ce guide joliment illustré vous accompagne pas à pas, de la plantation à l'entretien, jusqu'à la réalisation de vos plus beaux bouquets. En suivant des conseils simples et pratiques, découvrez dans ces pages : - Les gestes clés pour semer, planter et repiquer vos fleurs. - Les meilleures expositions et périodes pour des floraisons éclatantes. - Des astuces pour réussir vos potées fleuries, même en petit espace. - Les secrets pour cueillir et composer de superbes bouquets maison. Enfilez vos gants, préparez vos graines, un peu d'eau et de terreau... et laissez la magie opérer, votre jardin ou balcon n'a jamais été aussi vivant !

Par Marabout
Chez Marabout

|

Auteur

Marabout

Editeur

Marabout

Genre

Fleurs de jardins

Fleurs à foison

Marabout

Paru le 10/09/2025

128 pages

Marabout

14,90 €

Fleurs à foison
9782501196550
Notice établie par ORB
