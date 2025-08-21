Inscription
#Essais

En attendant Lacan...

Albert Nguyên

ActuaLitté
A l'heure où la psychanalyse doit résister à l'emprise du discours mainstream et aux effets des technologies qui ont bouleversé nos vies, ce livre est construit sur l'interrogation nécessaire à mener dans le champ de la psychanalyse pour préserver sa dimension propre. C'est en prenant appui sur l'enseignement de Lacan et particulièrement sur son apport dans le champ sexuel mais aussi politique qu'y est envisagée une proposition de revenir à l'ensemble des propositions qu'il a avancées, à la fois à l'intérieur de la pratique analytique et dans ses implications collectives. Une partie est consacrée à l'alliance de la psychanalyse et de la poésie présentée comme moyen de résistance à la technoscience et au discours ambiant.

Par Albert Nguyên
Chez Editions Stilus

|

Auteur

Albert Nguyên

Editeur

Editions Stilus

Genre

Lacan

En attendant Lacan...

Albert Nguyên

Paru le 21/08/2025

196 pages

Editions Stilus

28,00 €

ActuaLitté
9791095543633
