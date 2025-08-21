Paru en feuilleton en 1878, révisé en 1912, Le Retour au pays natal met aux prises, telle une tragédie rurale, des hommes et des femmes en proie à des passions contraires, dans un huis-clos dont la terre sauvage du Wessex est le personnage principal. La fougueuse Eustacia Vye est prête à tout pour quitter la lande déserte et morne d'Egdon, où elle dépérit. Son appétit de liberté la porte tout d'abord à courtiser Damon, garçon charmant mais sans cervelle. Ses charmes parviennent à le détourner de la douce et inoffensive Thomasine, sa fiancée... Lorsque le cousin de celle-ci, Clym Yeobright, revient de Paris fortune faite, Eustacia voit aussitôt le parti à tirer de ce jeune homme entreprenant, qui a pris son essor loin du pays natal. D'autant que Clym ne repousse pas ses avances. Il a pourtant d'autres projets - quitte à contrarier sa mère, qui n'entend pas le marier à cette fille de basse naissance... Initialement paru en feuilleton en 1878, Le Retour au pays natal met aux prises, telle une tragédie rurale, des hommes et des femmes luttant avec leurs pulsions dans un climat d'hypocrisie sociale. Un huis-clos dont la terre sauvage et fictive du Wessex est le personnage principal.