Mrs Dalloway

Virginia Woolf, Joseph Vebret, Simone David

ActuaLitté
Une page du roman britannique se tourne avec Mrs Dalloway, au rythme des heures égrenées par l'horloge de Big Ben. Clarissa Dalloway est sortie acheter des fleurs. En chemin, elle repense à son mariage. Eût-elle épousé Peter Walsh, il lui aurait fallu renoncer au confort et se mettre en péril. Mais, si son couple dure depuis trente ans, c'est qu'elle l'a protégé derrière une digue de non-dits, de silences et de rêves sacrifiés. Epouse, mère, hôtesse : comme cette Londonienne de la haute société semble conventionnelle... Son existence se borne à la sphère domestique. Or qui peut se résumer à la simplicité d'une apparence, d'un milieu, ou aux moeurs de son temps ? Et que dire de la multitude d'émotions et d'intuitions à jamais informulés ? C'est cette autre Clarissa que révèle chacun des petits événements dont sa journée est tissée, chacune des pensées dont ce roman restitue les moindres inflexions. Une course en ville, l'organisation d'un dîner, rien n'est trop ordinaire pour Virginia Woolf. En fouillant la conscience et l'inconscient de Clarissa, en exposant la richesse de sa vie intérieure, elle invite à mieux considérer la femme superficielle qu'elle paraît être.

Par Virginia Woolf, Joseph Vebret, Simone David
Chez Archipoche Editions

Virginia Woolf, Joseph Vebret, Simone David

Archipoche Editions

Littérature anglo-saxonne

Mrs Dalloway

Virginia Woolf trad. Simone David

Paru le 21/08/2025

256 pages

Archipoche Editions

7,95 €

9791039206747
