Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman francophone

Avec l'espoir pour horizon

Anne-Judith Descombey, AnneMarie Brear

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Irlande, 1851. Ellen Kittrick, une jeune veuve de 28 ans, décide de quitter son pays natal en proie à la famine. Grâce à l'aide de Ralph Hamilton, un négociant, elle part tenter sa chance en Australie avec ses trois enfants. Parviendra-t-elle à trouver ses marques pour s'imposer ? Un roman dans la lignée des sagas de Sarah Lark, Tamara McKinley et Anna Jacobs. Une saga australienne dans la lignée des romans de Tamara McKinley, Sarah Lark et Anna Jacobs... Irlande, 1851. Depuis que la maladie de la pomme de terre a frappé le pays, Ellen Kittrick et son mari peinent à nourrir leurs enfants et craignent de perdre leur toit. Touchée par des drames successifs, la jeune femme se résout à l'exil. Grâce à Ralph Hamilton, un ami du propriétaire du manoir où elle est domestique, elle part pour l'Australie, pays de tous les espoirs. Sur place, l'associé de Ralph dans une affaire d'import-export la prend sous son aile. Ellen trouvera-t-elle la sécurité et le bonheur auxquels elle aspire ou a-t-elle commis la plus grave erreur de sa vie ? " Un cadre historique bien dépeint, et cette femme qui force l'admiration. Un roman coup de coeur ! " Goodreads

Par Anne-Judith Descombey, AnneMarie Brear
Chez Archipoche Editions

|

Auteur

Anne-Judith Descombey, AnneMarie Brear

Editeur

Archipoche Editions

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Avec l'espoir pour horizon par Anne-Judith Descombey, AnneMarie Brear

Commenter ce livre

 

Avec l'espoir pour horizon

AnneMarie Brear trad. Anne-Judith Descombey

Paru le 21/08/2025

384 pages

Archipoche Editions

10,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791039206525
9791039206525
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.