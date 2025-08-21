Avec l'espoir pour horizon

Irlande, 1851. Ellen Kittrick, une jeune veuve de 28 ans, décide de quitter son pays natal en proie à la famine. Grâce à l'aide de Ralph Hamilton, un négociant, elle part tenter sa chance en Australie avec ses trois enfants. Parviendra-t-elle à trouver ses marques pour s'imposer ? Un roman dans la lignée des sagas de Sarah Lark, Tamara McKinley et Anna Jacobs. Une saga australienne dans la lignée des romans de Tamara McKinley, Sarah Lark et Anna Jacobs... Irlande, 1851. Depuis que la maladie de la pomme de terre a frappé le pays, Ellen Kittrick et son mari peinent à nourrir leurs enfants et craignent de perdre leur toit. Touchée par des drames successifs, la jeune femme se résout à l'exil. Grâce à Ralph Hamilton, un ami du propriétaire du manoir où elle est domestique, elle part pour l'Australie, pays de tous les espoirs. Sur place, l'associé de Ralph dans une affaire d'import-export la prend sous son aile. Ellen trouvera-t-elle la sécurité et le bonheur auxquels elle aspire ou a-t-elle commis la plus grave erreur de sa vie ? " Un cadre historique bien dépeint, et cette femme qui force l'admiration. Un roman coup de coeur ! " Goodreads