Lagarce, fiction

Dans son Journal, Jean-Luc Lagarce évoquait avec ironie et superstition les "camarades chercheurs de l'Idaho", ces universitaires qui travailleraient sur ses archives quand il aurait obtenu la gloire. Trente ans après sa mort, Gus Idaho, documentariste américain, mène son enquête sur Lagarce, et fait défiler devant sa caméra les proches du dramaturge : la Mère, le Père ; les producteurs Lucien et Micheline Attoun ; la Comédienne ; l'Alter Ego ; le Romancier... Tour à tour, chacun fait revivre Lagarce - comédien, metteur en scène, mais aussi ami, frère, fils. De sa ville natale près de Montbéliard, où ses parents étaient ouvriers chez Peugeot, à l'intelligentsia parisienne et aux backrooms de la capitale, en passant par La Roulotte à Besançon et une résidence à Berlin, Lagarce aura pris un nombre incalculable de trains et connu une foule d'amants. Jusqu'à ce que le sida frappe à sa porte au milieu des années 1990, refermant le rideau sur une vie d'écriture et un inlassable amour des mots. Dans un portrait saisissant, Charles Salles rend hommage à l'un des auteurs contemporains les plus joués en France, surtout connu pour sa pièce Juste la fin du monde (portée à l'écran par Xavier Dolan en 2016), et parvient une nouvelle fois à entremêler fiction et réalité, personnage et être de chair. L'auteur a bénéficié d'une bourse de découverte du CNL pour l'écriture de ce livre.