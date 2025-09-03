Inscription
#Essais

Rome vue d'en bas

Nicolas Tran

Ecrire l'histoire de la plèbe romaine, c'est brosser le portrait d'une majorité souvent invisibilisée. Car c'est dans le bruissement des ruelles que s'écrivent les véritables destins de Rome. De la crise des Gracques à l'aube de l'Empire, des thermes d'Agrippa aux fêtes populaires, chaque page déploie le grand théâtre des destins individuels et des réalités plébéiennes. Articulant économie, politique et vie quotidienne, cet ouvrage dévoile les résistances bruyantes, les projets de vie et les rêves inassouvis d'une population qui a façonné la ville et l'histoire du monde antique. C'est une véritable introduction à l'histoire de Rome et des Romains que livre ici l'auteur.

Par Nicolas Tran
Chez Marabout

|

Auteur

Nicolas Tran

Editeur

Marabout

Genre

Rome

Rome vue d'en bas

Nicolas Tran

Paru le 03/09/2025

352 pages

Marabout

10,50 €

9782501188654
