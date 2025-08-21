Hope You're Happy, Lemon! Tome 4

Quand les corps s'échangent, l'amour s'emmêle ! Sunao Akiyoshi mène une vie pour le moins singulière : du jour au lendemain, il se retrouve à échanger de corps un jour sur deux avec son ex-petite amie, Lemon Nishikawa. Dans cette situation déjà compliquée à gérer, une fille nommée Raika Asagi fait son apparition et lui avoue être amoureuse de lui. Mais Sunao, persuadé qu'il est victime d'une arnaque, reste sur ses gardes. Par la suite, une rumeur commence à se propager : il aurait une copine ! La nouvelle arrive aux oreilles de Natsumi, la fille qui lui plaît, et crée un énorme quiproquo. Après avoir rétabli la vérité, Sunao comprend qu'il doit tirer les choses au clair. Il décide alors de confronter Raika pour découvrir ses véritables intentions, sans se douter que sa réponse va le laisser sans voix...