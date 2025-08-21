Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Manga

Hope You're Happy, Lemon! Tome 4

Maëva Depoilly, Mizuki Kishikawa

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Quand les corps s'échangent, l'amour s'emmêle ! Sunao Akiyoshi mène une vie pour le moins singulière : du jour au lendemain, il se retrouve à échanger de corps un jour sur deux avec son ex-petite amie, Lemon Nishikawa. Dans cette situation déjà compliquée à gérer, une fille nommée Raika Asagi fait son apparition et lui avoue être amoureuse de lui. Mais Sunao, persuadé qu'il est victime d'une arnaque, reste sur ses gardes. Par la suite, une rumeur commence à se propager : il aurait une copine ! La nouvelle arrive aux oreilles de Natsumi, la fille qui lui plaît, et crée un énorme quiproquo. Après avoir rétabli la vérité, Sunao comprend qu'il doit tirer les choses au clair. Il décide alors de confronter Raika pour découvrir ses véritables intentions, sans se douter que sa réponse va le laisser sans voix...

Par Maëva Depoilly, Mizuki Kishikawa
Chez Mana books

|

Auteur

Maëva Depoilly, Mizuki Kishikawa

Editeur

Mana books

Genre

Shonen/garçon

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Hope You're Happy, Lemon! Tome 4 par Maëva Depoilly, Mizuki Kishikawa

Commenter ce livre

 

Hope You're Happy, Lemon! Tome 4

Mizuki Kishikawa trad. Maëva Depoilly

Paru le 21/08/2025

Mana books

7,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791035507114
9791035507114
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.