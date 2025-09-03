Inscription
Un manager presque parfait

Ludovic Girodon, Jack Chadwick

Découvrez le guide illustré essentiel pour devenir un manager (presque) parfait ! A mi-chemin entre la bande dessinée et le guide pratique, cet album illustré signé Ludovic Girodon - auteur du best-seller Dream Team - décrypte avec humour et précision les situations managériales les plus courantes. Vous retrouverez des scènes familières, des conseils concrets inspirés des meilleurs managers et une bonne dose d'autodérision pour progresser sans se prendre trop au sérieux. Apprendre à mieux manager tout en passant un bon moment ? C'est le défi que relève cet album unique. 4 grandes thématiques sont abordées pour couvrir tous les sujets clés : postures et rituels ; communication ; cohésion et motivation ; situations managériales. Un indispensable pour booster la performance de votre équipe et développer votre leadership. Un guide illustré essentiel pour les managers qui aspirent à devenir (presque) parfaits ! Les secrets des meilleurs managers dévoilés pour une Dream Team !

Par Ludovic Girodon, Jack Chadwick
Chez Marabout

Auteur

Ludovic Girodon, Jack Chadwick

Editeur

Marabout

Genre

Management

Un manager presque parfait

Ludovic Girodon, Jack Chadwick

Paru le 03/09/2025

80 pages

Marabout

19,95 €

9782501183253
