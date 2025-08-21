Inscription
#Manga

365 days to the wedding Tome 9

Tamiki Wakaki, Maëva Depoilly

Mariés ou mutés ! Rika, bien décidée à découvrir Aso, se rend seule chez les Ohara. Pendant ce temps, à Tokyo, sous l'influence de la mère de Rika, un Takuya métamorphosé semble vouloir prendre son destin en main. S'ensuit un face-à-face aussi inattendu qu'étrange entre les deux familles... Quel en sera le dénouement ? Depuis cette fameuse nuit qui s'était arrêtée au niveau des bras de Rika, notre couple n'est pas allé plus loin. Préparez-vous à vivre la suite... dans une situation qui vous surprendra sans doute !

Par Tamiki Wakaki, Maëva Depoilly
Chez Mana books

Auteur

Tamiki Wakaki, Maëva Depoilly

Editeur

Mana books

Genre

Seinen/Homme

365 days to the wedding Tome 9

Tamiki Wakaki trad. Maëva Depoilly

Paru le 21/08/2025

192 pages

Mana books

7,95 €

9791035506773
