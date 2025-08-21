Inscription
#Essais

Comment la Chine écrit son Histoire

Victor Louzon

"Il faut correctement raconter l'histoire de la Chine au monde" , et en particulier "ses contributions majeures à la civilisation mondiale" , déclare Xi Jinping lors du 19e Congrès du Parti communiste chinois, en 2019. Depuis une vingtaine d'années, la Chine diffuse un récit historique qui justifie le rôle qu'elle aspire à jouer sur la scène internationale. Dans ce grand récit, le pays est présenté comme l'acteur, depuis l'Antiquité, d'une mondialisation douce, alternative à celle portée par l'Europe puis les Etats-Unis. De l'universalisme confucéen aux routes de la soie, Victor Louzon analyse ce récit et en interroge les fondements historiques. Entre mythes et réalités, il éclaire la manière dont la Chine raconte aujourd'hui sa place dans l'histoire du monde. Un livre indispensable pour comprendre le défi que la Chine impose à l'ordre mondial.

Par Victor Louzon
Chez Editions Tallandier

Auteur

Victor Louzon

Editeur

Editions Tallandier

Genre

Chine

Comment la Chine écrit son Histoire

Victor Louzon

Paru le 21/08/2025

224 pages

Editions Tallandier

9,00 €

9791021066250
