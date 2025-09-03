Inscription
#Manga

The Irregular of the Royal Academy of Magic Tome 2

Yusura Kankitsu, Fumi Nagatsuki, Anthony Prezman

La magie - un art réservé uniquement à ceux nés dans la noblesse, et dont seuls les membres peuvent utiliser. Un jour, Ars, un jeune garçon contraint de vivre une vie d'opprimé à cause de ses origines modestes, découvre ses origines de "sang maudit" et son don pour la magie. Recueilli par un assassin et formé comme un magicien de la pègre, Ars se voit offrir son entrée à l'Académie royale de magie l'année de ses 15 ans.

Par Yusura Kankitsu, Fumi Nagatsuki, Anthony Prezman
Chez Delcourt

Auteur

Yusura Kankitsu, Fumi Nagatsuki, Anthony Prezman

Editeur

Delcourt

Genre

Seinen/Homme

Commenter ce livre

 

The Irregular of the Royal Academy of Magic Tome 2

Yusura Kankitsu, Fumi Nagatsuki trad. Anthony Prezman

Paru le 03/09/2025

192 pages

Delcourt

8,50 €

ActuaLitté
9782413087267
