L'écologie est une science

L'écologie n'est pas un courant politique, c'est une science. Particulièrement développée durant la seconde moitié du xxe siècle, elle étudie les interactions entre les êtres vivants et avec leur environnement au cours du temps, de la seconde au million d'années, de l'agrégat de sol d'un millimètre à la biosphère entière. Méconnue, cette discipline scientifique peine à se faire entendre. Pourtant, les multiples recherches sur les interactions au sein du vivant menées par les écologues portent en germe de nombreuses réponses face aux crises climatique, environnementale et de la biodiversité. En bousculant les idées reçues et erronées sur ce terme valise, Sébastien Barot raconte le métier d'écologue. Il s'appuie sur son expérience de terrain pour expliquer ce que l'écologie peut apporter aux problématiques quotidiennes de l'alimentation, de l'agriculture, du traitement des déchets ou encore de l'aménagement des villes. Il décrit les difficultés rencontrées par les chercheurs, notamment la publication ou le financement des recherches, et pose un constat : l'écologie est un "thermomètre scientifique" des crises contemporaines dont les leviers sont désormais connus. Ses résultats confortent, aujourd'hui, la vision des mouvements environnementalistes et des partis verts sur l'ampleur de la crise environnementale et la nécessité de changer notre relation à la biosphère.