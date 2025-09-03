Inscription
#Essais

Le rhume

Stéphanie Ledu, Elizabeth Holleville

ActuaLitté
Atchoum ! On éternue, on a le nez qui coule... Est-ce le rhume ? Etre enrhumé, ce n'est pas drôle, mais ce n'est pas grave, on en guérit vite ! "Mes p tits docs" , la collection de documentaires qui se racontent comme des histoires et accompagnent les enfants dans leur découverte du monde. Pour apprendre comment fonctionne un rhume... Parce que ce " Mes p'tits docs " explique les causes du rhume, comment on l'attrape, quels en sont les symptômes, comment le corps réagit pour le combattre et comment le soigner. Il aborde aussi la différence entre rhume, grippe et allergies... . et comment ne pas l'attraper Ce documentaire accorde une place importante à la prévention avec les gestes à respecter. On découvrira même quelques astuces utilisées dans d'autres pays pour échapper au rhume.

Par Stéphanie Ledu, Elizabeth Holleville
Chez Editions Milan

|

Auteur

Stéphanie Ledu, Elizabeth Holleville

Editeur

Editions Milan

Genre

Santé, psychologie

Le rhume

Stéphanie Ledu, Elizabeth Holleville

Paru le 03/09/2025

29 pages

Editions Milan

7,90 €

ActuaLitté
9782408061005
© Notice établie par ORB
