Atchoum ! On éternue, on a le nez qui coule... Est-ce le rhume ? Etre enrhumé, ce n'est pas drôle, mais ce n'est pas grave, on en guérit vite ! "Mes p tits docs" , la collection de documentaires qui se racontent comme des histoires et accompagnent les enfants dans leur découverte du monde. Pour apprendre comment fonctionne un rhume... Parce que ce " Mes p'tits docs " explique les causes du rhume, comment on l'attrape, quels en sont les symptômes, comment le corps réagit pour le combattre et comment le soigner. Il aborde aussi la différence entre rhume, grippe et allergies... . et comment ne pas l'attraper Ce documentaire accorde une place importante à la prévention avec les gestes à respecter. On découvrira même quelques astuces utilisées dans d'autres pays pour échapper au rhume.