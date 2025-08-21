Le rôle des partenariats avec l'école

Préface de Jean-Marie De Ketele Cet ouvrage souligne le rôle du partenariat avec l'école dans les zones en difficulté, particulièrement dans la capitale de Madagascar. Le partenariat entre l'école, la famille et les autres partenaires institutionnels se fonde sur la volonté de s'entraider, sur la confiance mutuelle et sur la communication pour le bien de l'enfant. Ce partenariat exprime la complémentarité de nos responsabilités, de nos différences et de nos compétences au service des générations futures. Cette thèse vise à étudier le rôle des partenariats dans l'école primaire des zones en difficulté à Antananarivo. Avec les entretiens menés auprès des différents acteurs éducatifs et à l'examen des défis et des opportunités sur place, il est devenu évident que le partenariat est essentiel pour faire converger les efforts des différents acteurs éducatifs pour la réussite de l'enfant malgache. Certains facteurs font malgré tout obstacle au partenariat : le manque de suivi, le manque d'implication, quelques représentations négatives des acteurs entre eux. Le partenariat reste l'expression de la complémentarité de nos différences, de nos responsabilités, de nos compétences, de nos désirs au service des enfants et de l'humanité.