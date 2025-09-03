Inscription
L'album photo de ma famille

Imprimez vos photos préférées, glissez-les dans votre album. Partagez avec bébé ou en famille... Ou offrez-le, déjà complété, aux gens que vous aimez ! Retour de l'album souvenirs à lire en famille ! Une nouvelle collection d'albums-imagiers à compléter avec ses propres photos, en partenariat avec Ma petite vie, pour compiler les plus belles photos de famille de bébé et éveiller sa curiosité, loin des écrans. Aucun autre imagier ne passionnera plus votre tout-petit que celui de sa propre vie, représentant son environnement, son foyer et ses objets familiers. A lire blottis l'un contre l'autre, dès 12 mois ! Un partenariat innovant Une collaboration originale avec une start-up française en pleine expansion, Ma petite vie, qui propose l'impression d'albums photos personnalisés en ligne, ainsi que de la papeterie, depuis quatre ans. Leur communauté Instagram a déjà plus de 21 000 abonnés ! Leur volonté est de permettre aux tout-petits de s'approprier leur quotidien et de découvrir le monde. L'univers et l'identité graphique de Ma petite vie, fun et colorés, sont une véritable ode à l'imaginaire. Motifs mignons et tendance sont au rendez-vous, qui émerveilleront les enfants et ne manqueront pas de faire craquer les parents ! Un album photos personnalisable Ma famille déploie sur dix doubles pages des illustrations de scènes de vie et des éléments du quotidien de bébé, légendées (le jeu, le goûter, les chatouilles, la grimace, la lecture, le cadeau, le gâteau, la bougie...), le tout serti de petites phrases affectives et jalonné de 6 fourreaux pour y glisser les photos de votre chouchou préféré. Ce mini-album photos tout-carton, facile à manipuler, deviendra un livre unique, sur mesure, qui capturera de précieux moments, captivera toute la famille et créera l'occasion de s'éveiller en s'amusant. Ces albums ont été pensés et imaginés pour s'adresser à tous les enfants afin de promouvoir l'appropriation de chacun. Un tout petit prix Ces albums photos-imagiers, au prix accessible et aux thématiques déclinables à l'infini, donnent envie de tous les collectionner. Vent d'amour et good vibes garantis à tous ceux qui (se) les offriront et/ou qui les recevront. Ma première année, Ma famille, Ma maison et Mon anniversaire... et encore bien d'autres à venir !

Genre

Tout-carton

Paru le 03/09/2025

20 pages

6,90 €

9782408058173
