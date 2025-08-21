Merci mon chien

"Et si un chien pouvait changer notre regard sur la vie ? " Un livre qui rend heureux et confiant, qui fait du bien. Elle ne voulait pas de chien, mais la mort subite de son oncle lui fait réaliser à quel point la vie est courte et il ne faut pas attendre pour exaucer les rêves de ceux qu'on aime ou tenir ses promesses. Luce, parisienne dans l'âme, cultivée, voyageuse, se résout donc à prendre un chien pour faire plaisir à sa famille... et c'est elle qui en tombe complètement amoureuse, renonçant à beaucoup de ses anciennes activités sans regret, au contraire. Sa petite Poppy lui fait voir la futilité de certains aspects de sa vie, lui permet de prendre du recul et de renouer avec l'essentiel. Elle raconte son quotidien, des anecdotes touchantes avec des gens qui aiment ou rejettent voire craignent les chiens, et à travers son récit aussi drôle que poignant, c'est en réalité la condition humaine qu'elle dissèque, nous apprenant à nous recentrer et vivre mieux.