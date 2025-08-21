Les Simpson Tome 12

Bart prend le contrôle de la presse de Springfield et commence à publier toutes les nouvelles qui l'arrangent. Mais lorsque les gros titres deviennent incontrôlables, la moitié de Springfield se retrouve en chaos, et seul Bart corriger le tir. Plus tard, il tente de trouver un moyen d'éviter d'avoir à rédiger un compte rendu de lecture sur un livre trop long à son goût. Enfin, Elastic Man a besoin d'un nouveau partenaire lorsque Tabasse Girl est mise sur la touche par la maladie...