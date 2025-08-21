Inscription
#Essais

Les Simpson Tome 12

Matt Groening

ActuaLitté
Bart prend le contrôle de la presse de Springfield et commence à publier toutes les nouvelles qui l'arrangent. Mais lorsque les gros titres deviennent incontrôlables, la moitié de Springfield se retrouve en chaos, et seul Bart corriger le tir. Plus tard, il tente de trouver un moyen d'éviter d'avoir à rédiger un compte rendu de lecture sur un livre trop long à son goût. Enfin, Elastic Man a besoin d'un nouveau partenaire lorsque Tabasse Girl est mise sur la touche par la maladie...

Par Matt Groening
Chez Jungle

Auteur

Matt Groening

Editeur

Jungle

Genre

Humour

Les Simpson Tome 12

Matt Groening

Paru le 21/08/2025

48 pages

Jungle

11,95 €

9782822247320
© Notice établie par ORB
