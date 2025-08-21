Inscription
Cultiver son jardin avec la lune

Alice Delvaille, Francis Rossignol

ActuaLitté
Semaine par semaine, toutes les informations pour jardiner avec la Lune : cycles lunaires, jours feuilles-fleurs-fruits-racines, constellations du zodiaque, avec le détail des travaux à réaliser (plantations, récoltes, boutures ; taille, etc.). Un carnet météo à remplir jour après jour, une place pour les notes personnelles, ainsi que les saints à fêter et les dictons du jardinier. Une introduction illustrée de schémas et de photographies pour comprendre l'influence de la Lune et ses différents cycles (croissante-décroissante, montante-descendante). Un bel objet sous forme de carnet : signet marque-page, tranchefile, reliure souple intégra, bords arrondis et élastique de fermeture. Le + produit : un calendrier lunaire 2026 à suspendre, encarté à l'intérieur de l'ouvrage.

Par Alice Delvaille, Francis Rossignol
Chez Editions Artémis

Auteur

Alice Delvaille, Francis Rossignol

Editeur

Editions Artémis

Genre

Jardinage

Cultiver son jardin avec la lune

Alice Delvaille

Paru le 21/08/2025

160 pages

Editions Artémis

9,90 €

9782816024418
© Notice établie par ORB
