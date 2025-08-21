Cultiver son jardin avec la lune

Semaine par semaine, toutes les informations pour jardiner avec la Lune : cycles lunaires, jours feuilles-fleurs-fruits-racines, constellations du zodiaque, avec le détail des travaux à réaliser (plantations, récoltes, boutures ; taille, etc.). Un carnet météo à remplir jour après jour, une place pour les notes personnelles, ainsi que les saints à fêter et les dictons du jardinier. Une introduction illustrée de schémas et de photographies pour comprendre l'influence de la Lune et ses différents cycles (croissante-décroissante, montante-descendante). Un bel objet sous forme de carnet : signet marque-page, tranchefile, reliure souple intégra, bords arrondis et élastique de fermeture. Le + produit : un calendrier lunaire 2026 à suspendre, encarté à l'intérieur de l'ouvrage.