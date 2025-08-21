Par-delà les versants

La lecture du testament de Fernand laisse ses trois petits-enfants abasourdis. Si ses soeurs reçoivent un patrimoine intéressant, Yannick, lui, hérite d'une modeste fermette sur les hauteurs du Mercantour. Pourquoi avoir été ainsi lésé? Vivotant à Paris et n'ayant rien à perdre, il s'installe malgré tout dans ce coin isolé, dans l'espoir de jours meilleurs. Sa passion pour la photographie le mène bientôt à redécouvrir les lieux de son enfance, depuis longtemps quittés. Et si cet héritage n'était finalement pas si anodin ?