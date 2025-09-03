Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Delphine Jubillar, une disparition

Valentine Arama

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le 16 décembre 2020, Delphine Jubillar - infirmière de 33 ans, mère de deux enfants, résidant à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn - se volatilise en pleine nuit. Cédric Jubillar, le mari, est très vite soupçonné. Si l'enquête semble piétiner pendant quelques mois, il est finalement placé en garde à vue le 16 juin 2021 et mis en examen pour "homicide volontaire sur conjoint" . Il n'a depuis cessé de clamer son innocence. Valentine Arama, qui couvre l'affaire pour Le Point depuis ses débuts, nous plonge dans l'intimité d'un couple au bord de l'implosion, où toutes les certitudes vacillent. Et pose cette question : une femme peut-elle aujourd'hui disparaître sans laisser de traces ? Un fait divers sensationnel, sans corps, sans aveux. Membre de l'Association confraternelle des journalistes de la presse judiciaire, Valentine Arama est journaliste spécialiste justice au Point. Edition mise à jour et augmentée.

Par Valentine Arama
Chez Litos

|

Auteur

Valentine Arama

Editeur

Litos

Genre

Criminalité

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Delphine Jubillar, une disparition par Valentine Arama

Commenter ce livre

 

Delphine Jubillar, une disparition

Valentine Arama

Paru le 03/09/2025

247 pages

Litos

8,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385061371
9782385061371
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.