Delphine Jubillar, une disparition

Le 16 décembre 2020, Delphine Jubillar - infirmière de 33 ans, mère de deux enfants, résidant à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn - se volatilise en pleine nuit. Cédric Jubillar, le mari, est très vite soupçonné. Si l'enquête semble piétiner pendant quelques mois, il est finalement placé en garde à vue le 16 juin 2021 et mis en examen pour "homicide volontaire sur conjoint" . Il n'a depuis cessé de clamer son innocence. Valentine Arama, qui couvre l'affaire pour Le Point depuis ses débuts, nous plonge dans l'intimité d'un couple au bord de l'implosion, où toutes les certitudes vacillent. Et pose cette question : une femme peut-elle aujourd'hui disparaître sans laisser de traces ? Un fait divers sensationnel, sans corps, sans aveux. Membre de l'Association confraternelle des journalistes de la presse judiciaire, Valentine Arama est journaliste spécialiste justice au Point. Edition mise à jour et augmentée.