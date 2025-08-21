Inscription
#Polar

La femme du serial killer

Alice Hunter

ActuaLitté
Tom part tous les matins travailler à Londres. Beth tient le coffee-shop du village et s'occupe de leur petite Poppy, âgée de trois ans. Beth et Tom forment un couple idéal, qu'envient leurs voisins et amis. Jusqu'à ce soir où deux policiers viennent sonner à leur porte... Tom serait impliqué dans une affaire criminelle... Et il se murmure bien vite que Beth savait tout... La nouvelle star anglaise du thriller domestique. Un roman vendu à plus de 250 000 exemplaires, traduit dans 7 pays et adapté en série par Paramount+ Peut-on VRAIMENT croire tout ce qu'elle raconte ? Il y a deux ans, Beth et Tom Hardcastle tombaient amoureux d'un joli cottage au toit de chaume et décidaient de quitter Londres pour s'installer à la campagne. Depuis, Tom fait chaque jour le trajet en train pour aller travailler à la City, tandis que Beth tient le coffee-shop qu'elle a ouvert dans le village et s'occupe de Poppy, leur fillette de trois ans. Beth et Tom forment un couple idéal, qu'envient leurs voisins et amis. Jusqu'à ce jour où deux policiers viennent sonner à leur porte... Premier thriller domestique d'Alice Hunter, La Femme du serial killer a été salué par la critique avant de conquérir plus d' un demi-million de lecteurs anglo-saxons . " Un thriller sombre et inquiétant. On pense aux Apparences , de Gylian Flynn, transposé dans un village anglais de carte postale. " Stylist " Une intrigue qui tient en haleine jusqu'aux twists finaux. " My Weekly " Sans hésitation aucune : l'un des meilleurs suspenses de l'année ! " Frost Magazine

Par Alice Hunter
Chez L'Archipel

|

Auteur

Alice Hunter

Editeur

L'Archipel

Genre

Thrillers

La femme du serial killer

Alice Hunter

Paru le 21/08/2025

360 pages

L'Archipel

21,90 €

ActuaLitté
9782809850864
