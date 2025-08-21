Inscription
Dans la tête d'Elton Munk

Ralph Vendôme

ActuaLitté
"- Comment cela ? demanda Lloyd, le prince de l'assurance, qui l'avait immédiatement reçu. On n'hésite pas quand Elton Munk en personne vous demande un entretien. Le bureau de Lloyd était situé en haut d'une tour d'où la vue sur les assurés était panoramique. - Une assurance sur mon intelligence. Si je la perds, vous payez. - Vous êtes sérieux, Elton ? - Très sérieux, Lloyd. L'intelligence est mon outil de travail. Si je la perds je suis foutu. C'est comme le tennisman et son bras, le dessinateur et sa main, la soprano et ses cordes vocales. - Mais qu'est-ce qui vous fait croire que vous risquez de la perdre ? Vous êtes plus brillant que jamais ? ! Si j'en crois ce que je lis, vous êtes au sommet de votre art. - Il ne faut pas croire ce qu'on lit, Lloyd, il ne faut pas voir ce qu'on voit, penser ce qu'on pense. Là est le danger ? ! C'est parce que je commence à entendre ce que tout le monde entend et à penser ce que tout le monde pense que je veux faire assurer mon intelligence. Quand on rejoint la meute, on ne crée plus rien. - Que voulez-vous dire ? - Je veux dire que j'ai peur de devenir con." Elton Munk, un des hommes les plus puissants du monde, maître des technologies nouvelles et de la conquête spatiale, découvre qu'il n'est pas tout à fait insensible aux futilités qui accaparent ses contemporains. La phobie de " devenir con " s'empare de lui et le conduit, avec l'aide d'un psychiatre, dans un inquiétant voyage intérieur pour tenter de comprendre comment le petit Monkey est devenu l'homme qu'il est aujourd'hui. C'est au terme d'un long périple, dans un motel perdu au milieu du désert, que se fera la révélation. Et puisqu'Elton Munk est un personnage d'exception, le dénouement de ce récit ne pourra être que hors norme, en orbite autour de la terre, sous les regards ébahis, admiratifs ou railleurs du monde entier. Rédigé avant que son modèle devienne mégalomane et commence à vraiment faire peur, Dans la tête d'Elton Munk, mélange d'humour et de clairvoyance, anticipe le basculement civilisationnel qui s'effectue sous nos yeux impuissants. Ralph Vendôme est né à Beyrouth et vit à Bruxelles depuis son adolescence. Il avait publié jusqu'ici des nouvelles en revue et en bookleg, ainsi que deux recueils remarqués par la critique, "La théorie du parapluie", qui explore les similitudes entre enfance et vieillesse, et "Dans quel monde on vit", qui oriente le projecteur de manière à créer d'immenses ombres au tableau de la société contemporaine. "Dans la tête d'Elton Munk" est son premier roman.

Par Ralph Vendôme
Chez Editions Mode Est-Ouest (MEO)

|

Auteur

Ralph Vendôme

Editeur

Editions Mode Est-Ouest (MEO)

Genre

Littérature française

Dans la tête d'Elton Munk

Ralph Vendôme

Paru le 21/08/2025

196 pages

Editions Mode Est-Ouest (MEO)

20,00 €

ActuaLitté
9782807005228
© Notice établie par ORB
