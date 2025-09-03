Inscription
Uchujin Mumu T04

Hiroki Miyashita, Gabrielle Rodelet

Par-delà la Voie lactée, une guerre civile a décimé tous les scientifiques de la planète de Mumu, ne laissant dans son sillage que les idiots. C'est sous forme de chats qu'une partie d'entre eux se rendent sur Terre, une planète à la civilisation moins évoluée que la leur. Mumu se lance dans l'étude des appareils électroménagers, dans l'espoir de percer les secrets de la technologie mû que plus personne ne connaît. Réussira-t-il à atteindre son objectif ? Comment choisir un toaster quand tant de modèles se font la guerre dans les rayons ? Et si, le temps d'une heure du conte à la garderie, les contes de fées connaissaient la révolution industrielle ? Plongez-vous sans plus tarder dans le quatrième chapitre de cette comédie déjantée qui nous en apprend toujours plus sur le monde de l'électroménager. Miyashita Hiroki dévoile tout son savoir-faire dans Uchujin Mumu : découvrez les aventures d'un chat extraterrestre, où science-fiction, humour et électroménager se rencontrent pour un mélange unique et inoubliable !

Chez Mangetsu

Mangetsu

Manga

Paru le 31/12/2078

176 pages

Mangetsu

7,95 €

9782382812440
