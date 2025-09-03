Hommage à J. R. R. Tolkien

Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit, Le Silmarillion, et tant d'autres épopées que vous allez découvrir... John Ronald Reuel Tolkien est un auteur mondialement connu pour avoir créé un univers entier dans sa cultissime saga d'aventures Le Seigneur des Anneaux, suite du Hobbit. Les romans ont été adaptés avec succès au cinéma par Peter Jackson dans les années 2000, et continuent de se décliner, de se raconter. Mais la Terre du Milieu est vaste, et encore mal connue. Cet ouvrage présente de nombreux articles thématiques, enrichis d'entretiens et de témoignages experts. Nous vous proposons d'en savoir (beaucoup) plus, au-delà des lieux communs et des clichés, sur l'oeuvre et l'influence de J. R. R. Tolkien, dans la culture et l'art bien sûr, mais aussi dans la sociologie, l'histoire et les sciences. Faites la rencontre, le temps d'un ouvrage, d'un formidable créateur de mondes, et des personnages emblématiques, héros de sagas romanesques transmises à travers les générations. Bonne promenade en Terre du Milieu. -- Amoureux des cultures de l'imaginaire, Yannick Chazareng est un des spécialistes français de Tolkien, il lui consacre cet ouvrage documentaire dédié inédit. Il continue de participer activement au partage et à l'étude de ces cultures, il a également exploré l'univers de The Witcher (Hommage à The Witcher, La saga d'un chasseur de monstres).