Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

Hommage à J. R. R. Tolkien

Yannick Chazareng

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit, Le Silmarillion, et tant d'autres épopées que vous allez découvrir... John Ronald Reuel Tolkien est un auteur mondialement connu pour avoir créé un univers entier dans sa cultissime saga d'aventures Le Seigneur des Anneaux, suite du Hobbit. Les romans ont été adaptés avec succès au cinéma par Peter Jackson dans les années 2000, et continuent de se décliner, de se raconter. Mais la Terre du Milieu est vaste, et encore mal connue. Cet ouvrage présente de nombreux articles thématiques, enrichis d'entretiens et de témoignages experts. Nous vous proposons d'en savoir (beaucoup) plus, au-delà des lieux communs et des clichés, sur l'oeuvre et l'influence de J. R. R. Tolkien, dans la culture et l'art bien sûr, mais aussi dans la sociologie, l'histoire et les sciences. Faites la rencontre, le temps d'un ouvrage, d'un formidable créateur de mondes, et des personnages emblématiques, héros de sagas romanesques transmises à travers les générations. Bonne promenade en Terre du Milieu. -- Amoureux des cultures de l'imaginaire, Yannick Chazareng est un des spécialistes français de Tolkien, il lui consacre cet ouvrage documentaire dédié inédit. Il continue de participer activement au partage et à l'étude de ces cultures, il a également exploré l'univers de The Witcher (Hommage à The Witcher, La saga d'un chasseur de monstres).

Par Yannick Chazareng
Chez Ynnis Editions

|

Auteur

Yannick Chazareng

Editeur

Ynnis Editions

Genre

Fantasy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Hommage à J. R. R. Tolkien par Yannick Chazareng

Commenter ce livre

 

Hommage à J. R. R. Tolkien

Yannick Chazareng

Paru le 03/09/2025

176 pages

Ynnis Editions

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782376975717
9782376975717
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.