Gouverner la diversité culturelle à Londres

Les grandes métropoles occidentales font face à des enjeux politiques et institutionnels majeurs posés par l'immigration et à la diversité culturelle. Afflux de demandeurs d'asile, discriminations intersectionnelles, pluralisme religieux, accès aux services publics de populations marginalisées, citoyenneté et participation politique sont autant de dimensions qui caractérisent la "super-diversité" et qui redessinent la gouvernance urbaine. Quels sont les discours, pratiques et dispositifs d'action publique qui se construisent autour de la diversité culturelle, et quels en sont les acteurs locaux ? L'ouvrage répond à ces questions à travers le cas emblématique de Londres. Avec des flux de migrants très denses depuis le tournant du XXIe siècle, la capitale britannique est l'archétype d'une grande métropole cosmopolite traversée par de profondes inégalités à la fois socio-économiques et ethno-raciales qui font émerger des pratiques encore méconnues en matière de gouvernance urbaine. Le livre contribue aux champs de la géographie sociale, de la sociologie urbaine, des études migratoires et de l'analyse des politiques publiques.