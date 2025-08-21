Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Gouverner la diversité culturelle à Londres

Corinne Nativel, Romain Garbaye, David Fée

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les grandes métropoles occidentales font face à des enjeux politiques et institutionnels majeurs posés par l'immigration et à la diversité culturelle. Afflux de demandeurs d'asile, discriminations intersectionnelles, pluralisme religieux, accès aux services publics de populations marginalisées, citoyenneté et participation politique sont autant de dimensions qui caractérisent la "super-diversité" et qui redessinent la gouvernance urbaine. Quels sont les discours, pratiques et dispositifs d'action publique qui se construisent autour de la diversité culturelle, et quels en sont les acteurs locaux ? L'ouvrage répond à ces questions à travers le cas emblématique de Londres. Avec des flux de migrants très denses depuis le tournant du XXIe siècle, la capitale britannique est l'archétype d'une grande métropole cosmopolite traversée par de profondes inégalités à la fois socio-économiques et ethno-raciales qui font émerger des pratiques encore méconnues en matière de gouvernance urbaine. Le livre contribue aux champs de la géographie sociale, de la sociologie urbaine, des études migratoires et de l'analyse des politiques publiques.

Par Corinne Nativel, Romain Garbaye, David Fée
Chez PU Rennes

|

Auteur

Corinne Nativel, Romain Garbaye, David Fée

Editeur

PU Rennes

Genre

Sociologie urbaine

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Gouverner la diversité culturelle à Londres par Corinne Nativel, Romain Garbaye, David Fée

Commenter ce livre

 

Gouverner la diversité culturelle à Londres

Corinne Nativel, Romain Garbaye, David Fée

Paru le 21/08/2025

220 pages

PU Rennes

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782753599062
9782753599062
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.