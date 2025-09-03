Inscription
Scorsese, la totale

Arnaud Devillard, Olivier Bousquet, Nicolas Schaller

ActuaLitté
Il y a toutes sortes de cinéastes : ceux pour qui le cinéma est un moyen d'expression, ceux qui rendent au cinéma ce qu'il leur a donné et ceux qui tournent des films faute de savoir faire autre chose. Et puis, il y a Martin Scorsese, qui incarne LE cinéma. A travers des films comme Taxi Driver, Le loup de Wall Street et Goodfellas, Scorsese a redéfini la narration cinématographique, explorant les thèmes de la violence, du pouvoir, et de la culpabilité. Il reste une influence majeure et un défenseur de la préservation du cinéma, offrant aussi un regard unique sur l'Amérique et ses injustices sociales.

Par Arnaud Devillard, Olivier Bousquet, Nicolas Schaller
Chez EPA Editions

|

Auteur

Arnaud Devillard, Olivier Bousquet, Nicolas Schaller

Editeur

EPA Editions

Genre

Cinéastes, réalisateurs

Scorsese, la totale

Arnaud Devillard, Olivier Bousquet, Nicolas Schaller

Paru le 03/12/2025

504 pages

EPA Editions

59,95 €

9782376716839
