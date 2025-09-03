Scorsese, la totale

Il y a toutes sortes de cinéastes : ceux pour qui le cinéma est un moyen d'expression, ceux qui rendent au cinéma ce qu'il leur a donné et ceux qui tournent des films faute de savoir faire autre chose. Et puis, il y a Martin Scorsese, qui incarne LE cinéma. A travers des films comme Taxi Driver, Le loup de Wall Street et Goodfellas, Scorsese a redéfini la narration cinématographique, explorant les thèmes de la violence, du pouvoir, et de la culpabilité. Il reste une influence majeure et un défenseur de la préservation du cinéma, offrant aussi un regard unique sur l'Amérique et ses injustices sociales.