The rebirth of Wonder

" Art corporel " , " art de l'action " , " body art " , " happening " , " performance "... Pendant la décennie 1970, la prolifération de ces termes indique le bourgeonnement d'un champ de pratiques qui emploient le corps de l'artiste comme support principal. Le livre porte sur l'émergence de ces pratiques en France, à New York et à Los Angeles. Il s'appuie sur un large corpus de sources documentaires produites entre 1965 et 1985. Il propose l'étude d'un peu plus de quarante oeuvres. A l'heure où la performance apparaît comme une évidence, il analyse le contexte au sein duquel la performance est passée de simple mouvance minoritaire au statut de genre artistique institutionnalisé. A la croisée entre histoire du travail artistique et de la critique d'art, histoire des militantismes, histoire intellectuelle, il montre que, sous les apparences d'une effraction radicale et spontanée, l'émergence de la performance est en réalité un événement transversal. Les pratiques artistiques performatives produisent alors une iconographie, des stratégies esthétiques, un répertoire politique et un réservoir d'idées. Historicisant l'émerveillement qu'a suscité leur apparition, l'enquête proposée leur redonne toute leur complexité et éclaire le rôle qu'elles jouent encore aujourd'hui dans le renouvellement de nos catégories d'action et de pensée.