En pays lointain

Masumi Sudo, Sarah Boivineau, Studio Charon

Dans un petit village au coeur des montagnes vit Chilo, une petite fille dotée du pouvoir de parler avec les objets. Un jour, elle découvre un inconnu dans son grenier. Cet homme, dont elle ne sait rien, blessé, amnésique et ne parlant pas sa langue, semble venir d'un pays très différent du sien... En essayant de retracer le passé de cet étranger grâce aux objets qu'il possède, Chilo va petit à petit réussir à communiquer avec lui. Qui est cet homme ? Quels secrets va-t-elle découvrir ? Et pourquoi le destin a choisi de réunir ces deux personnes ? Laissez-vous conter une histoire fantastique et surprenante d'un pays lointain...

En pays lointain

Masumi Sudo trad. Sarah Boivineau

Paru le 03/09/2025

350 pages

Nobi Nobi

15,95 €

9782373499148
