A la vie à la mort de pékin à l'Everest Roman autobiographique d'un enfant pauvre devenu l'un des hommes les plus riches de Chine. Homme d'affaires à la tête de l'empire immobilier et touristique, le puissant Zhongkun Group, qu'il a fondé lui-même, il s'est affirmé comme alpiniste de haut niveau : il a gravi par trois fois l'Everest et a atteint les sept sommets les plus haut du monde. Dans ce roman Huang Nubo dévoilent les vicissitudes de la vie urbaine de la Chine depuis la réforme économique lancée par Deng Xiaoping à la fin des années 1970 jusqu'à présent et les âpres combats qu'il a dû mener pour réussir. On y découvre le monde des affaires dans lequel les gens sont tiraillés d'un côté entre " la loi de la jungle " du capitalisme et de l'autre la recherche de la réussite et de l'ascension sociale. Si l'argent, le capital et la propriété sont devenus aujourd'hui des preuves de réussite, Huang Nubo montre qu'il n'en demeure pas moins vrai que derrière les fortunes amassées depuis les réformes, il y a de nombreuses dérives : corruption et détournement de fonds publics, et tout cela avec la connivence du pouvoir. Dans cette course à l'enrichissement personnel, au libéralisme effréné, les valeurs vacillent et la moralisation de la société est en pleine perte de repères. Peinture sombre de la réalité, mais révélatrice des questions qui traversent la société, Huang Nubo dénonce les pièges et les complots ainsi que les liens entre le pouvoir et l'argent. On découvre également un contraste et une opposition absolu entre le monde des affaires et désormais son engagement pour l'écologie. Ou comment en contact avec la nature il a su se rapprocher d'elle et promouvoir un développement écologique pour donner une autre vision du monde.