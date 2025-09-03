Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

A la vie, à la mort

Huang Nubo

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A la vie à la mort de pékin à l'Everest Roman autobiographique d'un enfant pauvre devenu l'un des hommes les plus riches de Chine. Homme d'affaires à la tête de l'empire immobilier et touristique, le puissant Zhongkun Group, qu'il a fondé lui-même, il s'est affirmé comme alpiniste de haut niveau : il a gravi par trois fois l'Everest et a atteint les sept sommets les plus haut du monde. Dans ce roman Huang Nubo dévoilent les vicissitudes de la vie urbaine de la Chine depuis la réforme économique lancée par Deng Xiaoping à la fin des années 1970 jusqu'à présent et les âpres combats qu'il a dû mener pour réussir. On y découvre le monde des affaires dans lequel les gens sont tiraillés d'un côté entre " la loi de la jungle " du capitalisme et de l'autre la recherche de la réussite et de l'ascension sociale. Si l'argent, le capital et la propriété sont devenus aujourd'hui des preuves de réussite, Huang Nubo montre qu'il n'en demeure pas moins vrai que derrière les fortunes amassées depuis les réformes, il y a de nombreuses dérives : corruption et détournement de fonds publics, et tout cela avec la connivence du pouvoir. Dans cette course à l'enrichissement personnel, au libéralisme effréné, les valeurs vacillent et la moralisation de la société est en pleine perte de repères. Peinture sombre de la réalité, mais révélatrice des questions qui traversent la société, Huang Nubo dénonce les pièges et les complots ainsi que les liens entre le pouvoir et l'argent. On découvre également un contraste et une opposition absolu entre le monde des affaires et désormais son engagement pour l'écologie. Ou comment en contact avec la nature il a su se rapprocher d'elle et promouvoir un développement écologique pour donner une autre vision du monde.

Par Huang Nubo
Chez Editions du Mont-Blanc

|

Auteur

Huang Nubo

Editeur

Editions du Mont-Blanc

Genre

Récits de voyage

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur A la vie, à la mort par Huang Nubo

Commenter ce livre

 

A la vie, à la mort

Huang Nubo

Paru le 10/09/2025

800 pages

Editions du Mont-Blanc

24,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782365452038
9782365452038
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.