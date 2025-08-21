Ethologie et écologie équines

Quels mécanismes entrent en jeu dans les comportements innés du cheval ? Comment les prendre en compte dans le dressage ? Dans cet ouvrage fondé sur les apports de l'éthologie et de la neurophysiologie ainsi que sur une longue expérience du travail avec les chevaux, Jean-Claude Barrey et le Dr Christine Lazier décryptent ces mécanismes, remettant en question les rapports homme/cheval traditionnellement instaurés dans le monde équestre. - Qu'est-ce qu'un cheval ? Comment réagit-il ? Comment perçoit il son environnement ? Vous découvrirez son système nerveux et ses fonctions cognitives, ainsi que ses programmes innés de fonctionnement (pas, trot, galop, notamment). - Comprendre les relations que le cheval entretient avec ses semblables et avec l'homme. Les relations sociales du cheval, ses rapports aux autres espèces, la structuration de son espace social, la façon dont le regroupement artificiel de chevaux altère ce dernier répondent en effet à des règles que l'homme oublie ou néglige souvent. - Un dressage efficace dans le respect de la nature du cheval. Connaître ces mécanismes est essentiel pour envisager de les modifier insensiblement. Les auteurs appliquent cette connaissance à de multiples usages, concernant tant la conduite d'élevage au pré ou à l'écurie que la leçon de longe, en privilégiant les procédés d'habituation et de conditionnement opérant. Une synthèse éclairante sur le cheval et sur ses rapports avec l'homme, pour mieux comprendre le monde propre du cheval, interroger et modifier nos pratiques.