Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Ethologie et écologie équines

Jean-Claude Barrey, Christine Lazier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Quels mécanismes entrent en jeu dans les comportements innés du cheval ? Comment les prendre en compte dans le dressage ? Dans cet ouvrage fondé sur les apports de l'éthologie et de la neurophysiologie ainsi que sur une longue expérience du travail avec les chevaux, Jean-Claude Barrey et le Dr Christine Lazier décryptent ces mécanismes, remettant en question les rapports homme/cheval traditionnellement instaurés dans le monde équestre. - Qu'est-ce qu'un cheval ? Comment réagit-il ? Comment perçoit il son environnement ? Vous découvrirez son système nerveux et ses fonctions cognitives, ainsi que ses programmes innés de fonctionnement (pas, trot, galop, notamment). - Comprendre les relations que le cheval entretient avec ses semblables et avec l'homme. Les relations sociales du cheval, ses rapports aux autres espèces, la structuration de son espace social, la façon dont le regroupement artificiel de chevaux altère ce dernier répondent en effet à des règles que l'homme oublie ou néglige souvent. - Un dressage efficace dans le respect de la nature du cheval. Connaître ces mécanismes est essentiel pour envisager de les modifier insensiblement. Les auteurs appliquent cette connaissance à de multiples usages, concernant tant la conduite d'élevage au pré ou à l'écurie que la leçon de longe, en privilégiant les procédés d'habituation et de conditionnement opérant. Une synthèse éclairante sur le cheval et sur ses rapports avec l'homme, pour mieux comprendre le monde propre du cheval, interroger et modifier nos pratiques.

Par Jean-Claude Barrey, Christine Lazier
Chez Vigot

|

Auteur

Jean-Claude Barrey, Christine Lazier

Editeur

Vigot

Genre

Equitation

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ethologie et écologie équines par Jean-Claude Barrey, Christine Lazier

Commenter ce livre

 

Ethologie et écologie équines

Jean-Claude Barrey, Christine Lazier

Paru le 21/08/2025

208 pages

Vigot

39,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782711427543
9782711427543
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.