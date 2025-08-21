Chut, je me concentre !

Si tu as du mal à rester concentré(e) et que tu te laisses souvent distraire, notamment par les écrans... Alors ce livre est fait pour toi ! Tu y trouveras plein d'astuces pour apprendre à mieux te concentrer et à résister aux distractions de toutes sortes : bruits, sollicitations extérieures (notifications, messages, etc.) mais aussi tes pensées, tes émotions ou encore tes sensations physiques. Tu y trouveras également des conseils pour te sentir plus détendu(e) et en meilleure forme. Pour tout savoir sur ton cerveau et comprendre comment fonctionne l'attention, pars à la découverte du royaume de Mentalia : ses habitants ont besoin de toi ! Au cours de ton périple, tu seras amené à récolter des indices pour affronter Distraktor, le terrible dragon du chaos qui menace la tranquillité du royaume. Seras-tu assez habile pour le vaincre ? Le livre qui t'aide à te concentrer et à être plus efficace au collège et dans ton quotidien !