Les petites embrouilles de Pipa & Mister Fizz

On parle mieux quand on s'écoute, non ? Découvrez Pipa et Mister Fizz, 2 amis inséparables, 6 épisodes, 1 duo IN-FER-NAL ! Pipa est un tourbillon qui se pose mille questions : elle aime discuter de tout et de rien. Mister Fizz, son poney calme et poète, est toujours là pour lui donner la réplique. Voilà un duo inséparable et infernal ! Chaque épisode nous rappelle à quel point il est difficile d'éviter les conflits ordinaires et met en avant les vertus du dialogue pour persuader, négocier et délibérer ! Une sortie au musée, l'ouverture d'un pot de confiture ou encore les rêves de liberté sont de joyeuses façons de discuter ! Mais qui aura le dernier mot : Pipa ou Mister Fizz - C'étaient deux cowboys solitaires... - Mais s'ils sont deux ? - Solitaires de la solitude dans leur coeur. - Comment tu peux être seule quand je suis là ? - Un coeur, c'est petit comme ça, et toi t'es gros comme ça ! - Et toi, t'es riquiqui. - Moi, riquiqui ? - C'est toi qui le dis... - Tais-toi, je raconte une histoire. Avec leurs discussions décalées, Pipa et Mister Fizz démontrent qu'il y a matière à réfléchir avec humour, bon sens, philosophie... Et mauvaise foi ? Non, non, pas du tout ! Ces 6 épisodes décapants seront une mine pour les 6-8 ans. Pour s'entendre, il est important de s'écouter : et si on apprenait à parler avec ses oreilles ? !