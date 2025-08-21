J'arrête les relations toxiques !

Vous avez l'impression de toujours tomber sur le " mauvais " partenaire ? Votre chef s'avère être un(e) manipulateur(trice) ? La toxicité s'immisce bien souvent dans nos relations et la reconnaître est compliqué tant les signes qui doivent nous alerter sont subtils et mouvants. Marion Blique vous propose de dénouer les fils qui tissent vos relations pour mieux comprendre ce qu'elles cachent. Elle vous aide à identifier les différents styles relationnels, ceux qui vous conviennent le mieux, et à débusquer la toxicité et la dépendance affective en vous donnant des outils pour les transformer. Cet ouvrage très complet vous permet de briser le cercle vicieux des relations toxiques pour mieux vous en libérer et nouer des relations saines : 21 jours de travail personnel pour mettre à plat vos relations. Des exercices et des tests pour savoir quel est votre style relationnel. Des éclairages pour prendre du recul et vous accompagner dans votre démarche de changement. Des synthèses quotidiennes pour assimiler les idées-forces.