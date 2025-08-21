Satoko & Nada Tome 2

En dépeignant le quotidien de deux jeunes adultes unies par leur curiosité et leur empathie, Yupechika délivre un message de respect, d'ouverture d'esprit et de sororité particulièrement précieux à notre époque. Le moment fatidique est arrivé : Satoko est fauchée ! Mais ça tombe bien : son nouveau petit travail lui donne l'occasion de mieux connaître les Etats-Unis, avec le soutien indéfectible de Nada. Les deux femmes profitent par ailleurs de leur vie estudiantine tout en approfondissent leurs liens amicaux avec Pakeezah, Miracle et Kevin. Au détour d'une conversation animée, ils s'intéressent ainsi à la culture populaire (et aux mangas en Arabie saoudite ! ) ou explorent leur vision du mariage. Et justement, les parents de Nada souhaitent présenter un prétendant à leur fille par l'intermédiaire de Rahman, son grand frère !