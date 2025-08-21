Inscription
Satoko & Nada Tome 2

Anaïs Fourny, Yupechika

ActuaLitté
En dépeignant le quotidien de deux jeunes adultes unies par leur curiosité et leur empathie, Yupechika délivre un message de respect, d'ouverture d'esprit et de sororité particulièrement précieux à notre époque. Le moment fatidique est arrivé : Satoko est fauchée ! Mais ça tombe bien : son nouveau petit travail lui donne l'occasion de mieux connaître les Etats-Unis, avec le soutien indéfectible de Nada. Les deux femmes profitent par ailleurs de leur vie estudiantine tout en approfondissent leurs liens amicaux avec Pakeezah, Miracle et Kevin. Au détour d'une conversation animée, ils s'intéressent ainsi à la culture populaire (et aux mangas en Arabie saoudite ! ) ou explorent leur vision du mariage. Et justement, les parents de Nada souhaitent présenter un prétendant à leur fille par l'intermédiaire de Rahman, son grand frère !

Par Anaïs Fourny, Yupechika
Chez Akata

|

Auteur

Anaïs Fourny, Yupechika

Editeur

Akata

Genre

Seinen/Homme

Satoko & Nada Tome 2

Yupechika trad. Anaïs Fourny

Paru le 21/08/2025

Akata

7,95 €

